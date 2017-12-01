Российских дальнобойщиков признали иностранными агентами
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов некоммерческую организацию «Объединение перевозчиков России», куда входят дальнобойщики, протестующие против системы «Платон». Как сообщается на сайте Минюста, такое решение было принято по итогам «внеплановой документарной проверки».
«Объединение перевозчиков России» создали после того, как в конце 2015 года начались массовые акции против введения «Платона». Во многих регионах России водители-дальнобойщики проводили забастовки и выстраивали грузовики вдоль дорог, затрудняя движение. Участников акций неоднократно задерживала полиция.
Очередную акцию протеста «Объединение перевозчиков России» собирается провести в середине декабря 2017 года. Глава объединения Андрей Бажутин рассказал радиостанции «Эхо Москвы», что акция будет приурочена к началу регистрации кандидатов в президенты России.
В реестр НКО-иностранных агентов, согласно российскому законодательству, включают организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа. Такие организации обязаны отчитываться о своей работе перед министерством юстиции.