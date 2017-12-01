Российских дальнобойщиков признали иностранными агентами

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов некоммерческую организацию «Объединение перевозчиков России», куда входят дальнобойщики, протестующие против . Как сообщается на сайте Минюста, такое решение было принято по итогам «внеплановой документарной проверки».