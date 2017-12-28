Полиция пришла в общежитие Тимирязевской академии и допросила студентов из-за пикетов против ректората

ОВД-Инфо
21:15, 27 декабря 2017
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Сотрудники полиции 27 декабря допросили четырех студенток Тимирязевской академии, которые на днях провели одиночные пикеты против действий ректората.

Как пишет «ОВД-Инфо», полицейские приехали в общежитие и расспрашивали об организаторах пикетов и авторах плакатов. Сообщалось, что учащихся закрыли в комнате и долгое время не пускали адвоката. Среди полицейских якобы были сотрудники уголовного розыска.

По словам местного депутата Юлии Галяминой, которая приехала в общежитие, в ходе допросов полиция угрожала учащимся отчислением из академии. Одной из девушек вызвали скорую. Полицейские допросили и саму Галямину.

Пикеты прошли 25 декабря. Как пишет «ОВД-Инфо», они были спровоцированы информацией о возможном увольнении декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, который был одним из лидеров движения против застройки опытных полей академии. Накануне преподаватель сообщил, что руководство предупредило его о подготовке третьего выговора и «сразу приказа об увольнении».

В 2016 году студенты и преподаватели Тимирязевской сельхозакадемии протестовали из-за возможной застройки участков, на которых расположены опытно-экспериментальные поля и сады вуза. В правительстве утверждали, что земли используются неэффективно, и отдали их под застройку. Президент Владимир Путин пообещал «оставить в покое» академию при условии, что земли будут использоваться.
В 2017 году ректором Тимирязевской академии была назначена Галина Золина — бывший заместитель губернатора Кубани при Александре Ткачеве, работавшая в руководстве агрокомплекса «Выселковский», связанного с его семьей. Как говорили «Коммерсанту» бывшие сотрудники академии, при Золиной началось «массовые расторжения договоров» и снижение зарплаты. В академии стали опасаться, что из-за нехватки сотрудников спорные земли перестанут использоваться и их снова отдадут под застройку, писала газета.

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