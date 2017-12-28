Полиция пришла в общежитие Тимирязевской академии и допросила студентов из-за пикетов против ректората

Сотрудники полиции 27 декабря допросили четырех студенток Тимирязевской академии, которые на днях провели одиночные пикеты против действий ректората.

Как пишет «ОВД-Инфо», полицейские приехали в общежитие и расспрашивали об организаторах пикетов и авторах плакатов. Сообщалось, что учащихся закрыли в комнате и долгое время не пускали адвоката. Среди полицейских якобы были сотрудники уголовного розыска.

По словам местного депутата Юлии Галяминой, которая приехала в общежитие, в ходе допросов полиция угрожала учащимся отчислением из академии. Одной из девушек вызвали скорую. Полицейские допросили и саму Галямину.

Меня допрашивает полиция . Якобы силовое проникновение на режимный объект pic.twitter.com/EdzuPKu5UK — Юлия Галямина (@galiamina) December 27, 2017

Пикеты прошли 25 декабря. Как пишет «ОВД-Инфо», они были спровоцированы информацией о возможном увольнении декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, который был одним из лидеров движения против застройки опытных полей академии. Накануне преподаватель сообщил, что руководство предупредило его о подготовке третьего выговора и «сразу приказа об увольнении».