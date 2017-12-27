Мутко ушел с поста главы оргкомитета чемпионата мира по футболу

Р-Спорт
12:21, 27 декабря 2017
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Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко ушел с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Его сменит гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

«Я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА», — сказал Мутко.

Р-Спорт
25 декабря Виталий Мутко объявил, что на полгода приостанавливает работу на посту президента Российского футбольного союза (РФС). По словам Мутко, за это время он собирается обжаловать в спортивном арбитраже решение МОК о его пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх.
МОК принял санкции против Мутко по итогам расследования, которое показало, что в российском спорте систематически применяют допинг. Олимпийский комитет пришел к выводу, что ответственность за распространение запрещенных препаратов в спорте несет министерство спорта России (Мутко возглавлял его в 2012-2016 годах).
Российские чиновники неоднократно признавали нарушения антидопинговых правил, но отрицали существование государственной системы поддержки допинга.

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