Девяти руководителям из космической отрасли объявят выговоры из-за аварийного пуска с Восточного

Роскосмос
20:20, 27 декабря 2017
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Комиссия, созданная для оценки действий должностных лиц после аварийного пуска с космодрома Восточный 28 ноября, поручила объявить выговоры руководителям подразделений Роскосмоса и предприятий-разработчиков.

В сообщении упомянуты девять человек — исполнительный директор Роскосмоса по средствам выведения Андрей Мазурин, директор департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Виктор Чапоргин, гендиректор ЦНИИмаш Олег Горшков, гендиректор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин, гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, гендиректор НПЦАП имени Пилюгина Ефим Межирицкий и гендиректор корпорации ВНИИЭМ Леонид Макриденко.

Согласно заключению комиссии, организации-разработчики «не уделили должного внимания» анализу потенциальных несоответствий и не выполнили, таким образом, требования «в части проведения анализа возможных отказов и критичности их последствий».

«Кроме того, должностные лица госкорпорации Роскосмос и головные предприятия-разработчики, отвечающие за создание космического комплекса и его составных частей, не приняли исчерпывающие меры к обеспечению должного контроля и координации работ», — сказано в сообщении.

Ранее 27 декабря вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, объяснил аварийные пуски «системными ошибками в управлении» Роскосмоса.

28 ноября в ходе второго запуска с нового космодрома Восточный была потеряна группа спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М». Старт ракеты-носителя прошел штатно, однако на этапе вывода спутников на расчетную орбиту произошел сбой. 
Как оказалось, авария произошла из-за того, что программное обеспечение разгонного блока «Фрегат» не было рассчитано на сочетание параметров этого конкретного запуска, среди которых — расположение космодрома. По выражению Дмитрия Рогозина, «настройки были под Байконур: не посчитали азимут».

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