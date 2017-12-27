Девяти руководителям из космической отрасли объявят выговоры из-за аварийного пуска с Восточного

Комиссия, созданная для оценки действий должностных лиц после аварийного пуска с космодрома Восточный 28 ноября, поручила объявить выговоры руководителям подразделений Роскосмоса и предприятий-разработчиков.

В сообщении упомянуты девять человек — исполнительный директор Роскосмоса по средствам выведения Андрей Мазурин, директор департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Виктор Чапоргин, гендиректор ЦНИИмаш Олег Горшков, гендиректор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин, гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, гендиректор НПЦАП имени Пилюгина Ефим Межирицкий и гендиректор корпорации ВНИИЭМ Леонид Макриденко.

Согласно заключению комиссии, организации-разработчики «не уделили должного внимания» анализу потенциальных несоответствий и не выполнили, таким образом, требования «в части проведения анализа возможных отказов и критичности их последствий».

«Кроме того, должностные лица госкорпорации Роскосмос и головные предприятия-разработчики, отвечающие за создание космического комплекса и его составных частей, не приняли исчерпывающие меры к обеспечению должного контроля и координации работ», — сказано в сообщении.

Ранее 27 декабря вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, объяснил аварийные пуски «системными ошибками в управлении» Роскосмоса.