Власти Калмыкии потребовали извинений от ТНТ за эпизод сериала с буддийской статуэткой

Постоянное представительство Калмыкии при президенте России потребовало извинений от телеканала ТНТ за эпизод сериала «Улицы», в котором фигурирует буддийская статуэтка. Серия с этим эпизодом вышла в начале ноября.

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«Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя грани допустимого, оскверняя святыню. Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство», — заявил заместитель главы постпредства Баатр Лиджиев.

По его словам, в связи с выходом эпизода в постпредство поступают многочисленные обращения от жителей Калмыкии.