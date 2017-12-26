Третий запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный перенесен
Запуск ракеты-носителя с нового российского космодрома Восточный, который должен был состояться в конце января, перенесен на начало февраля. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.
«Подготовка к запуску стартует сразу после окончания новогодних праздников и завершится пуском 1 февраля», — рассказал собеседник агентства.
Ракета-носитель «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты «Канопус» номер три и номер четыре уже находятся на космодроме, добавил он.
Ранее предполагалось, что третий запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный состоится 26 января.
Первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года, на четыре месяца позже первоначального срока. Запуск, за которым на космодроме наблюдал президент РФ Владимир Путин, был перенесен на день из-за сбоя в работе одного из кабелей в системе управления.
Второй в истории Восточного запуск ракеты-носителя состоялся 28 ноября 2017 года. Запуск прошел в штатном режиме, однако на этапе вывода спутников на орбиту произошел сбой. Аппарат «Метеор-М» и еще 18 спутников были потеряны.