Третий запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный перенесен

Запуск ракеты-носителя с нового российского космодрома Восточный, который должен был состояться в конце января, перенесен на начало февраля. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.

«Подготовка к запуску стартует сразу после окончания новогодних праздников и завершится пуском 1 февраля», — рассказал собеседник агентства.

Ракета-носитель «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты «Канопус» номер три и номер четыре уже находятся на космодроме, добавил он.

Ранее предполагалось, что третий запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный состоится 26 января.