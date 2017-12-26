Умер основатель Aviasales Константин Калинов

Meduza
12:08, 26 декабря 2017
Надежный источник

Утром 26 декабря в Москве умер основатель Aviasales Константин Калинов. Информацию о его смерти «Медузе» подтвердили в пресс-службе компании.

В конце прошлого года Калинов отошел от оперативной деятельности в Aviasales из-за болезни. Ему было 40 лет.

«В то, что случилось, невозможно поверить. Да и невозможно найти слова, чтобы выразить значимость нашей потери… Лучше всего почтить память о Косте продолжением дела его жизни. Да и жить так, как он сам — не бояться и достигать результатов, о которых другим далеко. Спасибо, Костя. Мы тебя любим», — говорится в письме управляющего директора Aviasales Макса Крайнова, разосланного сотрудникам компании.

На сайте Aviasales открылась страница памяти Константина Калинова. Желающие могут поделиться на ней своими воспоминаниями о Калинове, отправив письмо на wewillmissyou@aviasales.ru.

Сайт Aviasales.ru был запущен как личный блог Калинова в 2007 году. Со временем он стал крупнейшим российским сервисом по поиску и покупке авиабилетов. Ежемесячная посещаемость сайта составляет более десяти миллионов пользователей. Офис компании находится в Таиланде.
В августе 2011 года Константина Калинова на посту главного исполнительного директора компании сменил Макс Крайнов. Калинов остался работать в совете директоров, а также стал вице-президентом по продуктам.
После ухода из компании по болезни Калинов критиковал руководство Aviasales и векторы развития компании.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме