Утром 26 декабря в Москве умер основатель Aviasales Константин Калинов. Информацию о его смерти «Медузе» подтвердили в пресс-службе компании.

В конце прошлого года Калинов отошел от оперативной деятельности в Aviasales из-за болезни. Ему было 40 лет.

«В то, что случилось, невозможно поверить. Да и невозможно найти слова, чтобы выразить значимость нашей потери… Лучше всего почтить память о Косте продолжением дела его жизни. Да и жить так, как он сам — не бояться и достигать результатов, о которых другим далеко. Спасибо, Костя. Мы тебя любим», — говорится в письме управляющего директора Aviasales Макса Крайнова, разосланного сотрудникам компании.

На сайте Aviasales открылась страница памяти Константина Калинова. Желающие могут поделиться на ней своими воспоминаниями о Калинове, отправив письмо на wewillmissyou@aviasales.ru.