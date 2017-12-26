МВД запретило типографиям печатать листовки, дискредитирующие власть

МВД начало рассылать по российским типографиям предупреждения о запрете печатать материалы, дискредитирующие власть и призывающие к несанкционированным акциям, в период подготовки и проведения выборов президента РФ.

Алексей Навальный опубликовал одно из таких уведомлений. Этот документ отправили из отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Западному административному округу Москвы.

Выборы начались. МВД рассылает такие указания во все типографии страны. Не дай Бог чего-то лишнего напечатают pic.twitter.com/dijDcwF9Pb — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2017

При появлении запросов о печати подобной продукции руководству типографии предлагается незамедлительно уведомить об этом правоохранительные органы.