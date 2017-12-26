МВД запретило типографиям печатать листовки, дискредитирующие власть
МВД начало рассылать по российским типографиям предупреждения о запрете печатать материалы, дискредитирующие власть и призывающие к несанкционированным акциям, в период подготовки и проведения выборов президента РФ.
Алексей Навальный опубликовал одно из таких уведомлений. Этот документ отправили из отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Западному административному округу Москвы.
Выборы начались. МВД рассылает такие указания во все типографии страны. Не дай Бог чего-то лишнего напечатают pic.twitter.com/dijDcwF9Pb— Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2017
При появлении запросов о печати подобной продукции руководству типографии предлагается незамедлительно уведомить об этом правоохранительные органы.
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Действующий президент Владимир Путин уже объявил, что будет баллотироваться на четвертый президентский срок.
Алексей Навальный намеревался участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Для этого были проведены 20 собраний инициативных групп по всей стране, после чего документы для регистрации оппозиционера были отправлены в Центризбирком РФ.
25 декабря ЦИК, рассмотрев заявку Навального, отказал ему в регистрации кандидатом на выборах из-за имеющейся у него судимости по делу «Кировлеса».
Навальный объявил о «забастовке избирателей», призвав своих сторонников агитировать против участия в голосовании и не признавать его итоги. Кроме того, Навальный анонсировал общероссийскую уличную акцию протеста.