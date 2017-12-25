Украина договорилась с ДНР и ЛНР об обмене пленными

Украина договорилась с сепаратистами в Донбассе об обмене пленными. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта Виктор Медведчук сообщил, что обмен произойдет 27 декабря.

Переговоры об обмене пленными проходили при посредничестве патриарха Кирилла. Он подтвердил информацию о достигнутых договоренностях.

Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что обмен пройдет по формуле «306 на 74». Украина передаст сепаратистам 306 человек, со стороны ДНР и ЛНР будут освобождены 74 украинца.

Представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко подтвердила, что украинская сторона согласна на такие условия.

Списки пленных, которые выйдут на свободу, согласованы. Кто именно в них вошел, не сообщается.

По словам Медведчука, точное время и место, где произойдет обмен, определены, но пока не разглашаются по соображениям безопасности.