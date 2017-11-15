Путин поговорил по телефону с главами ДНР и ЛНР

Президент России
20:10, 15 ноября 2017
Надежный источник

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор касался предложения Виктора Медведчука об обмене пленными между украинскими военными и сепаратистами.

«Руководители ДНР и ЛНР инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны», — заявили в Кремле.

Это первый разговор Путина с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, о котором было объявлено официально. Путин анонсировал его, отвечая на просьбу Медведчука «проявить гуманизм» и поговорить с сепаратистами о возможном обмене пленными.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года, вскоре после смены власти в Киеве и присоединения Крыма к России. На территориях Донецкой и Луганской областей были провозглашены народные республики. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и непосредственном участии в вооруженной агрессии; власти РФ это отрицают.
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