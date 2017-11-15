Путин поговорил по телефону с главами ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор касался предложения об обмене пленными между украинскими военными и сепаратистами.

«Руководители ДНР и ЛНР инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны», — заявили в Кремле.

Это первый разговор Путина с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, о котором было объявлено официально. Путин анонсировал его, отвечая на просьбу Медведчука «проявить гуманизм» и поговорить с сепаратистами о возможном обмене пленными.