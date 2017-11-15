Путин пообещал «переговорить» с руководством ДНР и ЛНР об обмене пленными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «переговорит» с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик об обмене пленными с украинской армией. Это произошло на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого называют «кумом Путина».

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики», — сказал Путин.

Медведчук на встрече с Путиным и предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом в Ново-Иерусалимском монастыре заявил, что власти Украины и сепаратисты не обменивались пленными уже 14 месяцев, и попросил Путина «проявить гуманизм и обратиться к главам непризнанных республик [Александру] Захарченко и [Игорю] Плотницкому провести этот обмен, как первый этап обмена «всех на всех».

Речь идет об освобождении 306 человек, которые находятся в плену у украинских военных, и 74 человек, которые находятся в плену у сепаратистов.

РБК отмечает, что ранее не сообщалось о прямых переговорах Владимира Путина с лидерами ДНР и ЛНР. Президент РФ, по официальным данным, не встречался и не разговаривал с ними.