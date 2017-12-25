Собчак подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты

Ксения Собчак подала в ЦИК документы, необходимые для ее регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.

Сегодня Ксения Собчак подала в Центризбирком документы о выдвижении кандидатом в президенты.



Поддержи кандидата «против всех»: https://t.co/umAshy0zVL pic.twitter.com/Az1hYR3V8X — Собчак против всех (@kandidatprotiv) December 25, 2017

23 декабря телеведущая была выдвинута кандидатом в президенты на съезде партии «Гражданская инициатива». Тогда же Собчак представила свою предвыборную программу, получившую название «123 трудных шага».

Как сообщает «Интерфакс», после подачи документов в ЦИК Собчак заявила журналистам, что для регистрации в качестве кандидата намерена собрать до 140 тысяч подписей в свою поддержку вместо необходимых 100 тысяч.