Собчак подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты
Ксения Собчак подала в ЦИК документы, необходимые для ее регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.
Сегодня Ксения Собчак подала в Центризбирком документы о выдвижении кандидатом в президенты.— Собчак против всех (@kandidatprotiv) December 25, 2017
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23 декабря телеведущая была выдвинута кандидатом в президенты на съезде партии «Гражданская инициатива». Тогда же Собчак представила свою предвыборную программу, получившую название «123 трудных шага».
Как сообщает «Интерфакс», после подачи документов в ЦИК Собчак заявила журналистам, что для регистрации в качестве кандидата намерена собрать до 140 тысяч подписей в свою поддержку вместо необходимых 100 тысяч.
«Наша задача — собрать не 100 тысяч, а минимум 130 или 140 тысяч подписей для того, чтобы ни в какой ситуации ЦИК не мог сказать, что эти подписи ненастоящие, что где-то кто-то не там расписался, и что где-то не там поставлена галочка. Мы сделаем все, чтобы это были максимально открытые материалы, и чтобы к нам невозможно было придраться», — заявила Ксения Собчак.