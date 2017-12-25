Собчак подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты

Интерфакс
10:15, 25 декабря 2017
Надежный источник

Ксения Собчак подала в ЦИК документы, необходимые для ее регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.

23 декабря телеведущая была выдвинута кандидатом в президенты на съезде партии «Гражданская инициатива». Тогда же Собчак представила свою предвыборную программу, получившую название «123 трудных шага».

Как сообщает «Интерфакс», после подачи документов в ЦИК Собчак заявила журналистам, что для регистрации в качестве кандидата намерена собрать до 140 тысяч подписей в свою поддержку вместо необходимых 100 тысяч.

«Наша задача — собрать не 100 тысяч, а минимум 130 или 140 тысяч подписей для того, чтобы ни в какой ситуации ЦИК не мог сказать, что эти подписи ненастоящие, что где-то кто-то не там расписался, и что где-то не там поставлена галочка. Мы сделаем все, чтобы это были максимально открытые материалы, и чтобы к нам невозможно было придраться», — заявила Ксения Собчак.

Интерфакс
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Помимо Ксении Собчак в них намерены принять участие действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, оппозиционер Алексей Навальный.

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