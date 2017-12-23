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Ксения Собчак опубликовала предвыборную программу. Она называется «123 трудных шага»

Ксения Собчак
10:30, 23 декабря 2017
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Телеведущая Ксения Собчак, планирующая участвовать в выборах президента России в 2018 году, опубликовала предвыборную платформу. Это произошло во время ее выступления на съезде партии «Гражданская инициатива», где было принято решение о ее выдвижении.

Она называется «123 трудных шага» и состоит из четырех разделов — «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика».

В разделе «Внутренняя политика» речь идет, в частности, о том что Россия должна стремиться к «общеевропейским законам и ценностям»; в стране должны быть отменены или изменены законы, усложняющие проявление политической инициативы, ограничивающие людей по разным признакам. По мнению Собчак, страна должна перейти от «суперпрезидентской республики» к «полноформатной парламентской демократии», для чего необходимо внести изменения в Конституцию.

В экономической части программы речь идет о поэтапной приватизации «крупных государственных корпораций и госмонополий», «радикальном изменении характера регулирования большинства отраслей производства и сферы услуг». В программе также говорится о сокращении трат на «оборону, полицейские силы и государственный аппарат» для высвобождения до 1,5 триллиона рублей на «социальные и иные нужды».

Команда Собчак предлагает снизить ставку страховых выплат для работодателей, снизить налог на прибыль и повысить налог на добычу полезных ископаемых, распространив его на «все сырьевые отрасли».

В социальной части программы предлагается, в частности, реформировать пенсионную систему, остановить «коммерциализацию» образования, «кардинально» реформировать систему психиатрической помощи, легализовать заместительную терапию для людей с наркозависимостью и декриминализовать мелкий оборот конопли. Министерство культуры Ксения Собчак предлагает упразднить.

В сфере внешней политики предлагается, в числе прочего, прекратить «гибридную войну» на востоке Украины и «незамедлительно обнародовать списки всех погибших на необъявленных войнах».

Поправки. Изначально в новости партия «Гражданская инициатива» по ошибке была названа «Гражданской платформой». Приносим извинения читателям.
Выборы президента РФ пройдут в РФ 18 марта 2018 года. Помимо Ксении Собчак о намерении участвовать в выборах объявили действующий президент Владимир Путин, оппозиционер Алексей Навальный (ЦИК обещает не зарегистрировать его из-за судимости), один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кандидатом от КПРФ, вероятно, станет директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

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