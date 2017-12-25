Перед выборами Путин отправит в отставку губернатора Воронежской области

Продолжение Губернатор Воронежской области ушел в отставку

Накануне президентских выборов Владимир Путин проведет кадровые перестановки в руководстве регионов и федеральных округов. Об этом со ссылкой на анонимные источники в правительстве и Кремле сообщает «Дождь».

Причиной перестановок станет перевод полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Александра Беглова на аналогичный пост в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). По словам собеседников «Дождя», это сделают либо для усиления Санкт-Петербурга перед выборами, либо для предстоящей смены губернатора города.

На место Беглова в ЦФО назначат губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Вместо него временно исполняющим обязанности станет мэр Воронежа Александр Гусев.

Занимающий пост полпреда в СЗФО Николай Цуканов, по утверждению источников «Дождя», будет переведен в администрацию президента.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков никак не прокомментировал эту информацию.