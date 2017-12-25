Губернатор Воронежской области ушел в отставку

В свою очередь Николай Цуканов, бывший полпредом в Северо-Западном федеральном округе, стал помощником президента .

О новых должностях Гордеева, Беглова и Цуканова ранее сообщал «Дождь» со ссылкой на источники в правительстве и Кремле.

Алексей Гордеев занимал пост губернатора Воронежской области с марта 2009 года. До этого он в течение 10 лет был министром сельского хозяйства.

Александр Беглов был постпредом президента в Центральном федеральном округе с 2012 года. С 2008 по 2012 годы он был замглавы администрации президента РФ.

Николай Цуканов занял пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе в июле 2016 года. До этого он с 2010 по 2016 годы возглавлял Калининградскую область.