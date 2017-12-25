Навальный объявил «забастовку избирателей»

Оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов 2018 года. Соответствующее обращение о начале «забастовки избирателей» было опубликовано в блоге Навального сразу после того, как 25 декабря Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом на выборах президента.

Объявляем забастовку избирателей Алексей Навальный

«Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвует лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы,» — заявил Алексей Навальный.

Согласно плану Навального, отныне все его избирательные штабы становятся штабами забастовки. Активисты штабов будут вести наблюдение за явкой избирателей, а также агитировать против предстоящих выборов. В конечном итоге оппозиционер потребовал не признавать результаты голосования и власть, которая будет избрана на этих выборах.