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Навальный объявил «забастовку избирателей»

Навальный
14:36, 25 декабря 2017
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Оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов 2018 года. Соответствующее обращение о начале «забастовки избирателей» было опубликовано в блоге Навального сразу после того, как 25 декабря Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом на выборах президента.

Объявляем забастовку избирателей
Алексей Навальный

«Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В ней участвует лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы,» — заявил Алексей Навальный.

Согласно плану Навального, отныне все его избирательные штабы становятся штабами забастовки. Активисты штабов будут вести наблюдение за явкой избирателей, а также агитировать против предстоящих выборов. В конечном итоге оппозиционер потребовал не признавать результаты голосования и власть, которая будет избрана на этих выборах.

24 декабря в 20 российских городах состоялись собрания инициативных групп по регистрации Алексея Навального в качестве самовыдвиженца на выборах президента России. С московской встречи, прошедшей на пляже в Серебряном бору, документы для регистрации Навального были доставлены в Центризбирком РФ.
25 декабря ЦИК отказал Навальному в регистрации на выборах, мотивировав это имеющейся у него судимостью.

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