Навальный подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты
Алексей Навальный подал в Центризбирком документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата в президенты России. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Навальный в ЦИКе pic.twitter.com/tQAdJxbZO2— Feldman (@EvgenyFeldman) December 24, 2017
Навальный баллотируется в президенты как самовыдвиженец. 24 декабря в 20 городах России состоялись собрания избирателей, которые поддержали его выдвижение. На встрече в Москве Навальный заявил, что призовет своих сторонников к бойкоту выборов, если его не зарегистрируют кандидатом.
ЦИК ранее предупреждал, что Алексей Навальный не может быть зарегистрирован кандидатом на выборах президента России из-за судимости. Навальный, ссылаясь на Конституцию, называет такой запрет незаконным.
Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. В них примет участие Владимир Путин — он будет баллотироваться на четвертый срок. На пост президента также претендуют Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), журналистка Ксения Собчак и уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов.