Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста

Спрашивают об уличной акции протеста против решения ЦИК. Да, конечно, мы будем устраивать общероссийскую акцию протеста. И мы будем её тщательно готовить. Она должна быть действительно общероссийской.

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что организует общероссийскую акцию протеста против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не регистрировать его в качестве кандидата на выборах президента России.

25 декабря ЦИК отказалась зарегистрировать Алексея Навального кандидатом на выборах президента РФ на основании того, что у него есть судимость. Навальный на заседании утверждал, что Конституция позволяет ему баллотироваться, так как он дееспособен и не находится в местах лишения свободы.

После решения ЦИК Навальный призвал сторонников бойкотировать выборы, поскольку в них будут участвовать «лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы».

Алексей Навальный ведет предвыборную кампанию с декабря 2016 года. В ее рамках его сторонники открыли штабы в десятках городов России и провели три масштабных акции протеста, две из которых проходили под антикоррупционными лозунгами и одна — с требованием допустить Навального до выборов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В них собираются принять участие, в частности, действующий президент Владимир Путин, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин (его выдвинула КПРФ), основатель «Яблока» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак.