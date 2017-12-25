Можно ли это собрать из LEGO? Партнерский тест

Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста

Алексей Навальный
15:41, 25 декабря 2017
Надежный источник

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что организует общероссийскую акцию протеста против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не регистрировать его в качестве кандидата на выборах президента России.

Дату акции Навальный пока не назвал. 

Ранее, сразу после решения ЦИК, Навальный призвал сторонников бойкотировать выборы.

25 декабря ЦИК отказалась зарегистрировать Алексея Навального кандидатом на выборах президента РФ на основании того, что у него есть судимость. Навальный на заседании утверждал, что Конституция позволяет ему баллотироваться, так как он дееспособен и не находится в местах лишения свободы.
После решения ЦИК Навальный призвал сторонников бойкотировать выборы, поскольку в них будут участвовать «лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы».
Алексей Навальный ведет предвыборную кампанию с декабря 2016 года. В ее рамках его сторонники открыли штабы в десятках городов России и провели три масштабных акции протеста, две из которых проходили под антикоррупционными лозунгами и одна — с требованием допустить Навального до выборов.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В них собираются принять участие, в частности, действующий президент Владимир Путин, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин (его выдвинула КПРФ), основатель «Яблока» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме