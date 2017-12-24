Умер академик Андрей Зализняк

Умер лингвист, доктор филологических наук, академик РАН Андрей Зализняк. Об этом сообщил сотрудник Института русского языка Дмитрий Сичинава. Зализняку было 82 года.

Андрей Зализняк — крупнейший специалист по новгородским берестяным грамотам. В 1995 году вышла его книга «Древненовгородский диалект».

Другим предметом исследований Зализняка было «Слово о полку Игореве». В частности, академик опровергал доводы о том, что этот литературный памятник является позднейшей подделкой.

Более 50 лет Зализняк преподавал на филологическом факультете МГУ, он также читал лекции в европейских университетах. В 2007 году он получил Государственную премию России.