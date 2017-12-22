В Хакасии приемной матери вернули семерых детей. Их забрали из-за длинных волос у мальчика
Суд вернул семерых детей под опеку жительницы Хакасии Любови Лицегевич. Такое решение, говорится в письме Amnesty International, поступившем в «Медузу», принял Боградский районный суд 22 декабря.
«Постановление об изъятии детей признано незаконным, районной администрации предписано устранить допущенные нарушения», — сообщила Amnesty International адвокат Юлия Богодист, представляющая интересы Лицегевич.
На заседании суда, по итогам которого было отменено решение об изъятии детей, присутствовали, в числе прочих, представитель детского омбудсмена Анны Кузнецовой и уполномоченный по правам ребенка Хакасии, добавила адвокат.
20 декабря «Новая газета» опубликовала статью об изъятии семерых приемных детей у жительницы Хакасии Любови Лицегевич на основании того, что у одного ребенка — четырехлетнего мальчика — были слишком длинные, по мнению органов опеки, волосы. Решение об изъятии детей было оспорено в суде, первое заседание по делу, на котором присутствовал автор статьи в «Новой газете», состоялось 13 декабря.
Лицегевич, как сообщалось, воспитала 20 приемных детей и одного родного, и ранее никаких претензий к ней у соцзащиты не возникало.