Словарь цифровых сервисов для бизнесаПартнерская статья

В Хакасии приемной матери вернули семерых детей. Их забрали из-за длинных волос у мальчика

Meduza
10:31, 22 декабря 2017
Надежный источник

Суд вернул семерых детей под опеку жительницы Хакасии Любови Лицегевич. Такое решение, говорится в письме Amnesty International, поступившем в «Медузу», принял Боградский районный суд 22 декабря.

«Постановление об изъятии детей признано незаконным, районной администрации предписано устранить допущенные нарушения», — сообщила Amnesty International адвокат Юлия Богодист, представляющая интересы Лицегевич.

На заседании суда, по итогам которого было отменено решение об изъятии детей, присутствовали, в числе прочих, представитель детского омбудсмена Анны Кузнецовой и уполномоченный по правам ребенка Хакасии, добавила адвокат.

20 декабря «Новая газета» опубликовала статью об изъятии семерых приемных детей у жительницы Хакасии Любови Лицегевич на основании того, что у одного ребенка — четырехлетнего мальчика — были слишком длинные, по мнению органов опеки, волосы. Решение об изъятии детей было оспорено в суде, первое заседание по делу, на котором присутствовал автор статьи в «Новой газете», состоялось 13 декабря.
Лицегевич, как сообщалось, воспитала 20 приемных детей и одного родного, и ранее никаких претензий к ней у соцзащиты не возникало.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова пообещала срочно разобраться в ситуации, а Елена Мизулина заявила, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность изъятия детей в Хакасии.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме