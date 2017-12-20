В Хакасии из семьи изъяли семерых приемных детей. У четырехлетнего мальчика были длинные волосы

Органы опеки изъяли семерых приемных детей у жительницы Хакасии Любови Лицегевич, из-за того, что у одного ребенка — четырехлетнего мальчика были слишком длинные, с точки зрения органов опеки, волосы, пишет «Новая газета».

На то, что у приемного ребенка Лицгевич волосы до пояса, в мае в районное управление образования пожаловались из детского сада, куда ходил мальчик. В июне ребенка подстригли.

Однако в августе комиссия по делам несовершеннолетних пришла к выводу, что Лицегевич наносит вред психическому здоровью мальчика и препятствует проверкам семьи органами опеки. Комиссия рекомендовала рассмотреть вопрос о прекращении опеки над мальчиком, но 3 ноября было принято решение изъять из приемной семьи всех семерых детей.

Основанием для такого решения, пишет «Новая газета» со ссылкой на материалы дела, стали обвинения Лицегевич в «причинении вреда личности подопечных путем необеспечения соответствующего внешнего вида детей, соблюдения ими правил гигиены и навыков самообслуживания».

Решение об изъятии детей было оспорено. К рассмотрению жалобы по существу Боградский районный суд приступил 13 декабря. Следующее заседание суда назначено на 22 декабря.