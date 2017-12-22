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У храма Христа Спасителя в Москве поставят памятник патриарху Кириллу

"Известия"
07:47, 22 декабря 2017
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Возле храма Христа Спасителя в Москве установят 16 памятников патриархам Московским и всея Руси, в том числе скульптуру действующего главы РПЦ Кирилла.

Соответствующее распоряжение, сообщают «Известия», в начале декабря подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В пресс-службе РПЦ изданию подтвердили, что среди монументов будет скульптура патриарха Кирилла.

Три из шестнадцати скульптур — патриархов Иова, Гермогена и Тихона — появились у храма Христа Спасителя в конце ноября. Установку остальных монументов — двухметровых бронзовых скульптур на постаментах — планируется провести до конца 2018 года.

Автор скульптур — Салават Щербаков.

— Патриархи — это фигуры вне времени. Каждый из них занял свое историческое место. И действующий патриарх — это фигура, уже написанная на скрижалях истории. История не измеряется длиною жизни человека, — сказал протоиерей Леонид Калинин.

"Известия"
Салават Щербаков — автор скульптуры князя Владимира на Боровицкой площади и памятника Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. Установка статуи князя Владимира вызвала опасения, что памятник нарушит визуальную целостность Кремля. На памятнике Калашникову оказалась изображена схема автомата немецкого конструктора Хуго Шмайссера. Щербаков тогда признал ошибку, фрагмент со схемой Шмайссера был удален.

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