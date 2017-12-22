У храма Христа Спасителя в Москве поставят памятник патриарху Кириллу
Возле храма Христа Спасителя в Москве установят 16 памятников патриархам Московским и всея Руси, в том числе скульптуру действующего главы РПЦ Кирилла.
Соответствующее распоряжение, сообщают «Известия», в начале декабря подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В пресс-службе РПЦ изданию подтвердили, что среди монументов будет скульптура патриарха Кирилла.
Три из шестнадцати скульптур — патриархов Иова, Гермогена и Тихона — появились у храма Христа Спасителя в конце ноября. Установку остальных монументов — двухметровых бронзовых скульптур на постаментах — планируется провести до конца 2018 года.
Автор скульптур — Салават Щербаков.
— Патриархи — это фигуры вне времени. Каждый из них занял свое историческое место. И действующий патриарх — это фигура, уже написанная на скрижалях истории. История не измеряется длиною жизни человека, — сказал протоиерей Леонид Калинин.