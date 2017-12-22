«Роснефть» и АФК «Система» заключили мировое соглашение. «Система» заплатит 100 миллиардов рублей

«Мировое соглашение подписано всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией „Башнефти“ и будет направлено для утверждения в Арбитражный суд республики Башкортостан», — сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте «Роснефти», по условиям договоренности «Система» выплатит 100 миллиардов рублей за убытки, нанесенные компании «Башнефть».

Компания «Роснефть» заключила мировое соглашение с АФК «Система», от которой требовала возмещения ущерба, причиненного компании «Башнефть».

Окончательные расчеты должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 года. Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий.

Разбирательство между «Роснефтью» и АФК «Система» касалось компании «Башнефть». «Система» владела ею до 2014 года, но передала пакет акций государству после возбуждения уголовного дела против главы компании Владимира Евтушенкова. В 2016 году эти акции купила «Роснефть».

В 2017 году «Роснефть» заявила, что «Система» в 2010-2014 годы нанесла «Башнефти» ущерб в ходе «организационно-финансовых манипуляций» и потребовала компенсацию. Суд обязал «Систему» выплатить «Роснефти» 136 миллиардов рублей. После этого «Роснефть» подала еще один иск на 132 миллиарда рублей, а «Система» подала ответный иск на 330 миллиардов.

21 декабря президент РФ Владимир Путин провел встречу с предпринимателями, в конце которой сказал, что главам компаний Игорю Сечину и Владимиру Евтушенкову надо поговорить.