Суд Евросоюза признал Uber транспортной компанией
Европейский суд постановил, что Uber является транспортной компаний, а не «информационным сервисом». Решение суда, оглашенное 20 декабря, не подлежит обжалованию.
Uber, постановил суд, предоставляет «услуги в сфере транспорта», которые должны регулироваться соответствующим образом.
Представители Uber уверяют, что решение Европейского суда не окажет влияния на их работу в большинстве стран ЕС, где работа сервиса уже регулируется правилами для транспортных компаний.
В то же время, отмечает BBC News, решение Европейского суда может оказать значительное влияние на другие компании, работающие в ЕС по тому же принципу, что и Uber.
За почти 10 лет существования Uber в Европе статус сервиса неоднократно являлся предметом спора с местными властями. В ряде стран Uber из-за требований регуляторов был вынужден менять свою бизнес-модель.
С октября Uber лишился лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне после того, как городские власти сочли, что компания не отвечает требованиям, предъявляемым к оператору по вызову автомобиля, в том числе в сфере сотрудничества с правоохранительными органами и проверки водителей на предмет имевшихся ранее нарушений закона.