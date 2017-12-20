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«Это глумление над памятью миллионов жертв». «Мемориал» — о праздновании «Дня чекиста» в России

Мемориал
20:41, 20 декабря 2017
Надежный источник

Правление международного «Мемориала» назвало «глумлением над памятью миллионов жертв» празднование Дня работника органов безопасности России 20 декабря — в день образования Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

По мнению «Мемориала», ВЧК и ее преемники «имеет в мировой истории не много конкурентов по масштабам преступлений против граждан собственной страны», и празднование Дня работника органов безопасности 20 декабря — «знак для всего мира, что большевицкий режим не ушел в прошлое».

В заявлении отмечается, что защитой интересов государства в России занимались и до 1917 года, однако «из многовековой истории выбрана именно дата создания самой кровавой спецслужбы всех времен и народов».

«Сохранение „дня чекиста“ под любым названием мешает верить в искренность речей при открытии памятника жертвам репрессий», — сказано в заявлении.

Нельзя одновременно чтить Авеля и Каина. Подобное двоемыслие — уже не оправдываемое страхом репрессий — чревато повторением прошлого. И даже в виде фарса это будет совсем не весело.

Мемориал
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем была создана 20 декабря 1917 года. Организация стала праобразом НКВД и КГБ, преемницей которых является современная ФСБ России. День работника органов безопасности отмечается в России 20 декабря с 1995 года.
В день столетия с момента создания ВЧК в Москве прошли акции — в частности, участница Pussy Riot Мария Алехина пришла к зданию ФСБ с плакатом «С днем рождения, палачи». Ее задержали.

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