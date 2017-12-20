Правление международного «Мемориала» назвало «глумлением над памятью миллионов жертв» празднование Дня работника органов безопасности России 20 декабря — в день образования Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

По мнению «Мемориала», ВЧК и ее преемники «имеет в мировой истории не много конкурентов по масштабам преступлений против граждан собственной страны», и празднование Дня работника органов безопасности 20 декабря — «знак для всего мира, что большевицкий режим не ушел в прошлое».

В заявлении отмечается, что защитой интересов государства в России занимались и до 1917 года, однако «из многовековой истории выбрана именно дата создания самой кровавой спецслужбы всех времен и народов».

«Сохранение „дня чекиста“ под любым названием мешает верить в искренность », — сказано в заявлении.