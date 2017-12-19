В России отменили решение суда, из-за которого BlaBlaCar грозила блокировка

Представители российского оператора сервиса BlaBlaCar — ООО «Комьюто Рус» — сообщили РБК , что приветствуют решение краевого суда, подтвердившее, что «BlaBlaCar не является сервисом для оказания незаконных услуг такси».

На заседании также было объявлено, что краевая прокуратура не поддерживает требование о блокировке сервиса, ранее выдвинутое районной прокуратурой.

«Апелляционное определение может быть обжаловано в течение шести месяцев», — сказала судья.

Тимашевский районный суд 12 сентября наложил запрет на распространение сведений о совместных поездках на автомобилях через сервис BlaBlaCar. Такое решение было принято по иску прокуратуры, в которую поступила жалоба от ассоциации «Региональный автотранспортный союз (РАС)», заподозрившей BlaBlaCar в организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок.

В случае, если бы решение Тимашевского районного суда вступило в законную силу, BlaBlaCar был бы запрещен в России

Решение районного суда не было обжаловано в установленный для подачи апелляций срок. Как пояснили представители российского оператора сервиса, они не получали официального извещения о решении суда. Юристы компании подали в краевой суд просьбу о восстановления срока подачи апелляции, а также обжаловали само решение районного суда

Компания BlaBlaCar была основана в 2006 году в Париже. В России сервис совместных поездок на автотранспорте работает с 2014 года. Сервис работает более чем в 20 странах. Его услугами пользуются несколько десятков миллионов человек.