BlaBlaCar столкнулся с угрозой блокировки в России

Коммерсант
13:43, 29 ноября 2017
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Тимашевский районный суд Краснодарского края по иску прокуратуры наложил запрет на распространение сведений о совместных поездках на автомобилях через сервис BlaBlaCar, пишет «Коммерсант».

На сервис в прокуратуру пожаловалась ассоциация «Региональный автотранспортный союз (РАС)», которая сочла, что BlaBlaCar способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок. 

Решение суда пока не вступило в силу. Российский оператор сервиса BlaBlaCar — ООО «Комьюто Рус» — намерен обжаловать решение. В «Комьюто Рус» подчеркнули, что автовладельцы-пользователи BlaBlaCar не оказывают услуг такси и не получают прибыли, а лишь частично компенсируют расходы на бензин.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Если оспорить решение суда не удастся, и оно вступит в силу, то Роскомнадзор обязан будет заблокировать доступ к ресурсу на всей территории России

По данным «Ъ-Юг», в крае к административной ответственности уже привлечено несколько водителей, предлагавших свои услуги на сервисе BlaBlaCar.

Коммерсант
Компания BlaBlaCar была основана в 2006 году в Париже. В России сервис совместных поездок на автотранспорте работает с 2014 года. Во всем мире  услугами сервиса пользуются 50 миллионов человек в 22 странах.
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