BlaBlaCar столкнулся с угрозой блокировки в России

Тимашевский районный суд Краснодарского края по иску прокуратуры наложил запрет на распространение сведений о совместных поездках на автомобилях через сервис BlaBlaCar, пишет «Коммерсант».

На сервис в прокуратуру пожаловалась ассоциация «Региональный автотранспортный союз (РАС)», которая сочла, что BlaBlaCar способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок.

Решение суда пока не вступило в силу. Российский оператор сервиса BlaBlaCar — ООО «Комьюто Рус» — намерен обжаловать решение. В «Комьюто Рус» подчеркнули, что автовладельцы-пользователи BlaBlaCar не оказывают услуг такси и не получают прибыли, а лишь частично компенсируют расходы на бензин.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Если оспорить решение суда не удастся, и оно вступит в силу, то Роскомнадзор обязан будет заблокировать доступ к ресурсу на всей территории России