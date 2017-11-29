BlaBlaCar столкнулся с угрозой блокировки в России
Тимашевский районный суд Краснодарского края по иску прокуратуры наложил запрет на распространение сведений о совместных поездках на автомобилях через сервис BlaBlaCar, пишет «Коммерсант».
На сервис в прокуратуру пожаловалась ассоциация «Региональный автотранспортный союз (РАС)», которая сочла, что BlaBlaCar способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок.
Решение суда пока не вступило в силу. Российский оператор сервиса BlaBlaCar — ООО «Комьюто Рус» — намерен обжаловать решение. В «Комьюто Рус» подчеркнули, что автовладельцы-пользователи BlaBlaCar не оказывают услуг такси и не получают прибыли, а лишь частично компенсируют расходы на бензин.
Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
Если оспорить решение суда не удастся, и оно вступит в силу, то Роскомнадзор обязан будет заблокировать доступ к ресурсу на всей территории России
По данным «Ъ-Юг», в крае к административной ответственности уже привлечено несколько водителей, предлагавших свои услуги на сервисе BlaBlaCar.