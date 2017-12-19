В Белгороде отменили концерт рэпера Фейса. В его песнях нашли мат и пропаганду наркотиков

Организаторы концерта рэпера Фейса (настоящее имя — Иван Дремин) в Белгороде отменили выступление после получения письма из администрации города. Концерт должен был состояться 18 декабря в клубе «Soda concert hall».

Как говорится в письме администрации Белгорода, опубликованном организаторами на странице концерта в сети ВКонтакте, в репертуаре Фейса имеются композиции, содержащие ненормативную лексику и пропагандирующие употребление наркотиков. В связи с этим чиновники рекомендовали принять меры по недопущению концерта, поскольку «исполнение песен данной тематики может негативно отразиться на зрительской аудитории, в том числе на психике и поведении подростков».

Всем, кто приобрел билеты на концерт Фейса, предложено их сдать, либо посетить по ним выступление рэпера Obladaet, которое пройдет в Белгороде 22 декабря.