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В Белгороде отменили концерт рэпера Фейса. В его песнях нашли мат и пропаганду наркотиков

ВКонтакте
12:03, 19 декабря 2017
Надежный источник

Организаторы концерта рэпера Фейса (настоящее имя — Иван Дремин) в Белгороде отменили выступление после получения письма из администрации города. Концерт должен был состояться 18 декабря в клубе «Soda concert hall».

Как говорится в письме администрации Белгорода, опубликованном организаторами на странице концерта в сети ВКонтакте, в репертуаре Фейса имеются композиции, содержащие ненормативную лексику и пропагандирующие употребление наркотиков. В связи с этим чиновники рекомендовали принять меры по недопущению концерта, поскольку «исполнение песен данной тематики может негативно отразиться на зрительской аудитории, в том числе на психике и поведении подростков».

Всем, кто приобрел билеты на концерт Фейса, предложено их сдать, либо посетить по ним выступление рэпера Obladaet, которое пройдет в Белгороде 22 декабря.

Концерт Фейса в Белгороде являлся частью тура в поддержку альбома «No Love». Ранее в рамках этого турне был отменен концерт Фейса в Минске, запланированный на 26 октября. Генпрокуратура Белоруссии вынесла официальное предупреждение организаторам на основе жалобы мамы одного из фанатов рэпера.
Ранее в Белгороде под разными предлогами запрещались концерты Дианы Арбениной, Noize MC, группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля».

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