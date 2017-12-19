В РАН предложили ликвидировать Институт научной информации по общественным наукам

Обновление. Юрий Борко днем 19 декабря удалил пост в фейсбуке, в котором говорилось о планах ликвидировать ИНИОН. «Там были неточности, но удалил не поэтому. Ничего не могу сказать. Просто возникли чрезвычайные обстоятельства, по которым я некоторое время должен молчать», — сообщил Бортко в телефонном разговоре с корреспондентом «Медузы».

На заседании президиума Российской академии наук (РАН) предложили ликвидировать Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН). Об этом написал в своем фейсбуке главный научный сотрудник Института Европы РАН Юрий Борко, более 20 лет проработавший в ИНИОН.

По словам Борко, на заседание президиума РАН, состоявшееся 15 декабря, первоначально не позвали бывшего директора ИНИОН академика Юрия Пивоварова, который сейчас занимает пост научного руководителя этого института. Пивоваров, сообщил Борко, получил приглашение лишь после того, как лично связался с президентом РАН Александром Сергеевым и сказал, что «обсуждать судьбу ИНИОН без участия человека, который 17 лет был его директором и остается научным руководителем, просто недопустимо».

На заседании несколько членов президиума , а также представителей других институтов «почти в унисон заявили, что не знают, чем занимается ИНИОН, и необходимость в его существовании как центра научной информации в области общественных наук отпала», пишет Борко.

В свою очередь глава РАН, отмечает он, заявил в конце заседания, что намерен лично разобраться в сложившейся ситуации и пригласил академика Пивоварова на встречу 18 декабря. «Никакого окончательного решения этот разговор не принесет, но он сохраняет и, может быть, немного укрепляет надежду [на сохранение ИНИОН]», — сообщил Борко.