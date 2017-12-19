Норвежца арестовали в Москве за шпионаж

По решению Лефортовского суда Москвы по обвинению в шпионаже арестован подданный Норвегии Фроде Берг, сообщает «Росбалт» со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания в правоохранительных органах утверждает, что Берга задержали с поличным при получении неких секретных документов. Что это именно за документы, не сообщается. В ФСБ предполагают, что Берг сотрудничал не только с норвежскими спецслужбами, но и передавал сведения ЦРУ.

По сведениям «Росбалта», дело Берга связано с 24-летним россиянином Алексеем Житнюком, который ранее был арестован по подозрению в госизмене. По версии следствия, Житнюк передавал сведения о военно-морском флоте России Бергу. Житнюк в прошлом работал в полиции в УВД Северо-Восточного административного округа Москвы, но в 2015 году уволился.

Как сообщил источник «Интерфакса», после увольнения из полиции Житнюк устроился на работу в компанию, у которой был договор с Военно-морским флотом на поставку электроники. Вскоре после этого, рассказал собеседник агентства, Житнюк был завербован Бергом и стал передавать ему материалы и информацию о ВМФ России, к которым имел доступ.