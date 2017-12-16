Российских водителей обязали носить ночью за городом светоотражающие жилеты

Правительство РФ дополнило правила дорожного движения пунктом, обязывающим водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости.

«Постановление вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования», — сказано в документе.

В правительстве сообщили, что количество наездов на пешеходов в темное время суток в первой половине 2017 года снизилось на 10,2% по сравнению с прошлым годом. По мнению властей, это произошло из-за того, что пешеходов обязали в темное время суток иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.

«В то же время количество наездов на водителей транспортных средств, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или на обочине, <…> возросло», — заявили в правительстве.