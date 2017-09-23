Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты

МВД подготовило проект поправок в Правила дорожного движения, обязывающих водителей надевать светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Документ 23 сентября был размещен на портале проектов нормативных документов.

Какая ответственность будет предусмотрена за отсутствие светоотражающего жилета, в законопроекте не уточняется.

В МВД, сообщает ТАСС, указали на значительное число наездов на водителей, вышедших из своих автомобилей в темное время суток. Так, по данным МВД, в первой половине 2017 года было зафиксировано 66 таких ДТП, на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В пресс-службе МВД также отметили, что обязанность выходить из машины на проезжую часть за городом в темное время суток только в одежде со светоотражающими элементами закреплена в ПДД многих европейских стран.

Положительный опыт таких стран, заявили в МВД, «подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации».