Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты
МВД подготовило проект поправок в Правила дорожного движения, обязывающих водителей надевать светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости.
Документ 23 сентября был размещен на портале проектов нормативных документов.
Какая ответственность будет предусмотрена за отсутствие светоотражающего жилета, в законопроекте не уточняется.
В МВД, сообщает ТАСС, указали на значительное число наездов на водителей, вышедших из своих автомобилей в темное время суток. Так, по данным МВД, в первой половине 2017 года было зафиксировано 66 таких ДТП, на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
В пресс-службе МВД также отметили, что обязанность выходить из машины на проезжую часть за городом в темное время суток только в одежде со светоотражающими элементами закреплена в ПДД многих европейских стран.
Положительный опыт таких стран, заявили в МВД, «подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации».
«2.3.4. При вынужденной остановке транспортного средства или дорожно-транспортном происшествии вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.».