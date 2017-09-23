Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты

Правительство России
15:47, 23 сентября 2017
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МВД подготовило проект поправок в Правила дорожного движения, обязывающих водителей надевать светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Документ 23 сентября был размещен на портале проектов нормативных документов.

Какая ответственность будет предусмотрена за отсутствие светоотражающего жилета, в законопроекте не уточняется.

В МВД, сообщает ТАСС, указали на значительное число наездов на водителей, вышедших из своих автомобилей в темное время суток. Так, по данным МВД, в первой половине 2017 года было зафиксировано 66 таких ДТП, на 5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В пресс-службе МВД также отметили, что обязанность выходить из машины на проезжую часть за городом в темное время суток только в одежде со светоотражающими элементами закреплена в ПДД многих европейских стран.

Положительный опыт таких стран, заявили в МВД, «подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации».

«2.3.4. При вынужденной остановке транспортного средства или дорожно-транспортном происшествии вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.».

Правительство России
МВД ранее уже предлагало обязать водителей носить светоотражающие жилеты, выходя из машин на проезжую часть в темное время суток за пределами населенных пунктов. В частности, о подготовке соответствующих поправок в ПДД сообщалось в конце 2012 года. Однако в действующей редакции правил дорожного движения такая обязанность не закреплена.
С 2015 года в ПДД прописана обязанность пешеходов иметь при себе в темное время суток вне населенных пунктов «предметы со световозвращающими элементами». Пешеходам за нарушение ПДД, в том числе и за отсутствие светоотражающих предметов, грозит штраф до 500 рублей.
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