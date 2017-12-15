Улюкаев: приговор несправедливый, буду продолжать бороться

Как пишет «Медиазона», так он ответил на вопрос журналистов, когда судья покинула зал заседаний. Улюкаев к этому моменту был взят под стражу, сообщает РИА Новости.

15 декабря Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев вину не признал и заявил, что стал жертвой провокации взятки. Его защита намерена обжаловать приговор, сообщает РАПСИ.

Сечин, который сам пожаловался на Улюкаева в ФСБ и единственный, как следует из материалов дела, слышал от него требование денег, показаний в ходе процесса не дал.