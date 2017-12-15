Суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки

Продолжение Улюкаева приговорили к восьми годам строгого режима

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев признан виновным в получении взятки. Это следует из приговора, который 15 декабря оглашает в Замоскворецком суде судья Лариса Семенова. Наказание Улюкаеву будет назначено позже.

Семенова в своем приговоре поддержала позицию обвинения, что Улюкаев требовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку 2 миллиона долларов.

Обвинение просит приговорить бывшего министра к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

Защита настаивает на оправдательном приговоре.