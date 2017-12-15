Объявлена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл назначена на субботу, 19 мая 2018 года, объявила пресс-служба королевской семьи. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Ранее королевская пресс-служба сообщала, что свадьба состоится в мае, но не называла точной даты.
В свою очередь британские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что свадьба назначена на 26 мая.
Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в конце ноября 2017 года.
Меган Маркл известна по роли в сериале «Форс-мажоры», а также благодаря своей благотворительной работе. После помолвки Маркл объявила о намерении завершить актерскую карьеру.