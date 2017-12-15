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Объявлена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

BBC News
13:19, 15 декабря 2017
Надежный источник

Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл назначена на субботу, 19 мая 2018 года, объявила пресс-служба королевской семьи. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Ранее королевская пресс-служба сообщала, что свадьба состоится в мае, но не называла точной даты.

В свою очередь британские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что свадьба назначена на 26 мая.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в конце ноября 2017 года.
Меган Маркл известна по роли в сериале «Форс-мажоры», а также благодаря своей благотворительной работе. После помолвки Маркл объявила о намерении завершить актерскую карьеру.

Принц Гарри и Меган Маркл

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