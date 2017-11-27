Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл помолвлены. Официальное сообщение о помолвке распространила пресс-служба королевской семьи.

The Prince of Wales has announced the engagement of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/rtlAnFCWTf — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 27, 2017

Свадьба, говорится в сообщении, запланирована на весну 2018 года. Пара будет жить на территории Кенсингтонского дворца.

Помолвка, сообщила пресс-служба, была заключена ранее в ноябре.

О помолвке с Меган Маркл принц Гарри уведомил королеву Елизавету II и «других близких членов королевской семьи». Принц, как подчеркивается, также заручился согласием и получил благословение на брак от родителей Маркл.