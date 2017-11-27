Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл помолвлены. Официальное сообщение о помолвке распространила пресс-служба королевской семьи.
The Prince of Wales has announced the engagement of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/rtlAnFCWTf— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 27, 2017
Свадьба, говорится в сообщении, запланирована на весну 2018 года. Пара будет жить на территории Кенсингтонского дворца.
Помолвка, сообщила пресс-служба, была заключена ранее в ноябре.
О помолвке с Меган Маркл принц Гарри уведомил королеву Елизавету II и «других близких членов королевской семьи». Принц, как подчеркивается, также заручился согласием и получил благословение на брак от родителей Маркл.
В июне 2017 года пресс-служба британской королевской семьи официально объявила, что принц Гарри и Меган Маркл встречаются. Принц Гарри в заявлении призвал СМИ «прекратить преследование» Маркл и ее семьи.
Наиболее известной ролью Меган Маркл является Рэйчел Зейн в сериале «Форс-мажоры».
Маркл в 2011–2013 годах была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном.