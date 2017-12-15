Госдума отказалась проверять информацию о бермудском офшоре у депутата-единороса

Комиссия Госдумы по контролю за декларациями отказалась рассматривать запрос «Дождя» по поводу единороса Алексея Езубова, у которого нашли бермудский офшор. Об этом телеканалу заявила глава комиссии Наталья Поклонская.

Она заметила, что телеканал не предоставил подтверждающих документов, а значит есть лишь сведения «о наличии определенной информации в сети интернет и СМИ». В такой ситуации, по словам Поклонской, обращение не может быть рассмотрено.