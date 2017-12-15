Две трети приговоров за взятки в России выносятся за суммы до 10 тысяч рублей

Более 70% приговоров по уголовным делам о взятках выносятся за суммы до 10 тысяч рублей. К такому выводу пришло РБК, проанализировав статистику Судебного департамента Верховного суда за 2014-2017 годы.

За три с половиной года за получение и дачу взяток (статьи 290 и 291 УК) были осуждены 20,4 тысячи человек. Из них лишь 309 человек получили приговоры за взятки в особо крупном размере — от 1 миллиона рублей.

В большинстве случаев осужденные за взятки были приговорены к штрафам. Из тех же, кто был приговорен к реальным срокам лишения свободы, две трети получили наказание меньше трех лет колонии.

Чиновников преследуют по делам о взятках крайне редко, следует из статистики Судебного департамента. С января 2016 по июнь 2017 года из 7 тысяч человек, осужденных по делам о взятках, лишь 13 (менее 0,2%) — федеральные чиновники.