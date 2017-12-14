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Жительница Серпухова, которой муж отрубил руки, жаловалась в полицию на угрозы

"Медиазона"
07:14, 14 декабря 2017
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Жительница Серпухова, которой муж отрубил обе руки топором, жаловалась в полицию на угрозы со стороны супруга. Участковый, рассказали «Медиазоне» родственники пострадавшей — Маргариты Шейкиной, отреагировал на заявление лишь через 18 дней после подачи и ограничился профилактической беседой.

По словам родственников Шейкиной, в полицию она решила обратиться после того, как в октябре муж вывез ее в лес, приставил нож к горлу и стал расспрашивать об отношениях с другими мужчинами.

Подав заявление в полицию, Шейкина, по словам ее брата Ильи, долгое время пыталась дозвониться до участкового, но ей говорили, что он «в отпуске или типа того».

ГУ МВД по Московской области поздно вечером 13 декабря объявило, что начало проверку действий участкового, на территории которого жила Шейкина и ее супруг. В ходе проверки планируется проверить сообщение о непринятии участковым мер при рассмотрении обращения и вынести соответствующее правовое решение.

После инцидента в лесу Маргарита решила обратиться к силовикам. «Мы оставляли заявление в полицию, но как-то не помогло это», — вспоминает ее мать. <…> Близкие Маргариты собирались и сами поговорить с ее мнительным и агрессивным супругом, но «не успели», рассказывает Илья.

"Медиазона"
Житель Серпухова 26-летний Дмитрий Грачев отвез свою 25-летнюю жену Маргариту в лес и отрубил ей топором обе руки. Грачев отвез жену в больницу, а затем сдался полиции, заявив, что мотивом его поступка была ревность. Маргарита, как сообщается, собиралась развестись с мужем. Врачам удалось восстановить пострадавшей кисть одной руки.
Дмитрий Грачев арестован. Ему  предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.
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