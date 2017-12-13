Арестован житель Подмосковья, отрубивший жене кисти рук

Суд арестовал жителя Серпухова Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти обеих рук. Как сообщили в пресс-службе Мособлсуда, Грачев заключен под стражу на срок в два месяца, до 10 февраля.

Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

12 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что в одну из подмосковных больниц доставлена 25-летняя женщина без кистей обеих рук. В тот же день в полицию обратился супруг пострадавшей, который признался, что вывез жену в лес рядом с деревней Скрылья, отрубил ей кисти рук, а затем доставил в больницу. Грачев, как сообщалось, назвал мотивом своего поступка ревность.

Родственники пострадавшей рассказали «Лайфу», что Грачев подозревал жену (по данным издания, ее зовут Маргарита) в измене и с сентября постоянно угрожал ей. По версии «Лайфа», Грачев, «выпытывая правду», раздробил жене топором кисть одной руки, а вторую кисть отрубил.

Жена Грачева, в свою очередь, сообщила телеканалу РЕН, что муж напал на нее после того, как она объявила о намерении развестись. Избивая ее в лесу, заявила пострадавшая, супруг говорил, что не хочет из-за развода расставаться с сыновьями.