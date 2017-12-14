Роскомнадзор запретил ссылаться на «Открытую Россию»

Роскомнадзор опубликовал разъяснение, из которого следует, что гиперссылка на сайт, где содержится запрещенная информация, приравнивается к распространению такой информации. В ведомстве подчеркнули, что это касается в том числе ссылок на материалы нежелательных организаций.

В своем разъяснении Роскомнадзор ссылается на норму закона «Об информации», который позволяет без суда блокировать сайты с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам, несогласованным акциям и материалами нежелательных организаций.

«Размещая гиперссылку на материалы с противоправной информацией, редакция СМИ способствует ее распространению», — говорится в пресс-релизе Роскомнадзора, хотя описываемая норма касается не только онлайн-СМИ, но любых сайтов в интернете.

Ведомство добавляет, что оно и ранее таким же образом трактовало использование гиперссылок, когда составляло протоколы против СМИ, ссылавшихся на ресурсы с нецензурной бранью.