Путин: Сечин мог бы и прийти в суд

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин мог бы и прийти в суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Путин подчеркнул, что это его мнение, и отметил, что никаких законов Сечин не нарушил.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр об отсутствии в России верховенства права.

Вопрос Путину от Тани Фельгенгауэр про разные правовые реальности Meduza

По словам Фельгенгауэр, речи о верховенстве права быть не может, когда в России сажают за репосты и смски, сидит в тюрьме Олег Навальный и находится под стражей фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский, а Игорь Сечин не является по вызову в суд. Она также отметила, что по делам об убийстве Бориса Немцова и нападении на журналиста Олега Кашина не были допрошены чеченский военнослужащий Руслан Геремеев и один из руководителей «Единой России» Андрей Турчак. Журналистка отметила, что в России установились две разные правовые реальности.

Путин ответил, что в России существуют правовые проблемы, но речи о двух правовых реальностях нет.