Прокуратура Москвы: оппозиция пытается провести несогласованный митинг «под видом районного праздника»

Мещанская межрайонная прокуратура ответила на обращения по поводу организации оппозиционного «Дня свободных выборов» в центре Москвы. По мнению прокуратуры, это скрытая форма проведения «фактически несанкционированного митинга под видом районного праздника».

В связи с этим прокуратура предостерегла главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина об ответственности за проведение несогласованной акции. При этом по закону уведомление об акции надо подать не позднее, чем за 10 дней. То есть прокуратура дала свой ответ в день, когда Яшин еще может успеть согласовать мероприятие 24 декабря.

Ведомство никак не прокомментировало нормы, на которые в своей жалобе в прокуратуру ссылается Яшин. Там он указывал, что московский закон позволяет муниципальным органам самостоятельно проводить районные праздники без согласования с мэрией.