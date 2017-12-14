Парк Сокольники согласовал встречу Навального с гражданами. Навальный отрицает проведение встречи

Московский парк Сокольники сообщил о проведении 22 декабря встречи оппозиционера Алексея Навального с гражданами. Она указана в списке мероприятий местного «гайд-парка» как согласованная.

Штаб Навального мероприятие в Сокольниках 22 декабря не анонсировал. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила «Медузе», что они «ничего такого не подавали». Сам Навальный написал в твиттере, что это «жулики из мэрии специально распространяют чушь, чтобы отвлечь внимание от „Дня свободных выборов“, объявленного московскими депутатами».

Автором заявки на сайте парка указан Александр Помазуев. Человек с таким именем появлялся в эфире канала «Навальный Live» как «юрист ФБК».

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев сообщил со ссылкой на юриста ФБК Ивана Жданова, что «заявка действительно подавалась <…> для собрания группы в поддержку выдвижения» Навального.

По словам самого Жданова, заявка была подана для проведения встречи в случае, если не будет найдена другая площадки. Встречи с самим Навальным, как следует из его слов, там не планировалось. «Таких уведомлений мы подали очень много и не только в Сокольники», — написал он.

«Самое смешное, что как только СМИ распространили информацию, что встреча с Навальным согласована, от префектуры ВАО пришло письмо, что мероприятие не согласовано даже в Сокольниках, якобы мы нарушили порядок уведомления», — добавил Жданов.