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Парк Сокольники согласовал встречу Навального с гражданами. Навальный отрицает проведение встречи

Meduza
16:26, 14 декабря 2017
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Московский парк Сокольники сообщил о проведении 22 декабря встречи оппозиционера Алексея Навального с гражданами. Она указана в списке мероприятий местного «гайд-парка» как согласованная.

Штаб Навального мероприятие в Сокольниках 22 декабря не анонсировал. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила «Медузе», что они «ничего такого не подавали». Сам Навальный написал в твиттере, что это «жулики из мэрии специально распространяют чушь, чтобы отвлечь внимание от „Дня свободных выборов“, объявленного московскими депутатами».

Автором заявки на сайте парка указан Александр Помазуев. Человек с таким именем появлялся в эфире канала «Навальный Live» как «юрист ФБК».

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев сообщил со ссылкой на юриста ФБК Ивана Жданова, что «заявка действительно подавалась <…> для собрания группы в поддержку выдвижения» Навального.

По словам самого Жданова, заявка была подана для проведения встречи в случае, если не будет найдена другая площадки. Встречи с самим Навальным, как следует из его слов, там не планировалось. «Таких уведомлений мы подали очень много и не только в Сокольники», — написал он.

«Самое смешное, что как только СМИ распространили информацию, что встреча с Навальным согласована, от префектуры ВАО пришло письмо, что мероприятие не согласовано даже в Сокольниках, якобы мы нарушили порядок уведомления», — добавил Жданов.

Оппозиционер Алексей Навальный в декабре 2016 года объявил о планах баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года. С тех пор он ведет активную кампанию, в ходе которой устраивает встречи со сторонниками в российских городах. Центризбирком заявляет, что Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости.
В 2017 году в Москве, как и в других городах, прошли три крупные акции, организованные сторонниками Навального. Во всех случаях они не были согласованы мэрией и сопровождались задержаниями.
Гайд-парками называют площадки, где можно проводить публичные мероприятия без согласования с городскими властями.
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