Республиканец Рой Мур проиграл выборы в Сенат после обвинений в сексуальных преступлениях

Выборы в Сенат от традиционно республиканского штата Алабама выиграл демократ Даг Джонс. Он набрал 49,9% голосов, победив с минимальным перевесом республиканца Роя Мура (48,4%).

Президент США Дональд Трамп поздравил Джонса с победой и напомнил, что у республиканцев снова будет шанс побороться за место в Сенате от Алабамы. При этом Трамп заметил, что «очень большую роль» сыграло протестное голосование: 1,7% пришедших на участки вписали собственного кандидата в бюллетень (закон это не запрещает), чтобы не голосовать ни за Мура, ни за Джонса.

Сам Мур отказался признавать поражение. «Когда разрыв настолько мал, ничто еще не кончено», — заявил он.