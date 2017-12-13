Республиканец Рой Мур проиграл выборы в Сенат после обвинений в сексуальных преступлениях
Выборы в Сенат от традиционно республиканского штата Алабама выиграл демократ Даг Джонс. Он набрал 49,9% голосов, победив с минимальным перевесом республиканца Роя Мура (48,4%).
Президент США Дональд Трамп поздравил Джонса с победой и напомнил, что у республиканцев снова будет шанс побороться за место в Сенате от Алабамы. При этом Трамп заметил, что «очень большую роль» сыграло протестное голосование: 1,7% пришедших на участки вписали собственного кандидата в бюллетень (закон это не запрещает), чтобы не голосовать ни за Мура, ни за Джонса.
Сам Мур отказался признавать поражение. «Когда разрыв настолько мал, ничто еще не кончено», — заявил он.
Выборы в Сенат от Алабамы оказались в центре внимания после того, как в ноябре 2017 года, за месяц до голосования, девять женщин обвинили Мура в сексуальных домогательствах.
При этом двум из женщин в момент домогательств было, соответственно, 14 и 16 лет. Мур отверг обвинения в домогательствах, но подтвердил, что в 30-летнем возрасте встречался с несовершеннолетними девушками.
Официального расследования в отношении Мура не было, хотя республиканские сенаторы говорили, что ему могут грозить слушания в комитете по этике в случае избрания. Республиканцы отказались снимать кандидатуру Мура, его официально поддержал президент Трамп.