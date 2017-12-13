Мэрия Москвы и Илья Яшин пожаловались друг на друга в прокуратуру из-за проведения «Дня свободных выборов»

Мэрия Москвы попросила прокуратуру вынести предостережение главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину, который хочет провести 24 декабря районный праздник под названием «День свободных выборов».

«На массовом мероприятии должна быть обеспечена безопасность, решены вопросы с транспортом, скорой помощью и так далее. Организаторам мероприятия должно быть вынесено предостережение, что организация несогласованного собрания — это административное нарушение», — заявила РБК представитель департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Илья Яшин, в свою очередь попросил прокурора Москвы вынести предостережения о недопустимости нарушения законов о местном самоуправлении главе департамента Владимиру Черникову и заместителю префекта ЦАО Сергею Травкину.

Травкин в письме совету депутатов Красноселького района заявил, что мероприятие «не согласовано», хотя согласование, по мнению Яшина, не требуется. Черников же «публично назвал праздничное мероприятие „День свободных выборов“ <…> незаконным и по сути запретил его проведение», что, по словам Яшина, является «противозаконным давлением» на депутатов.