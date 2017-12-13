Генпрокуратура проверит на экстремизм фильм «Война ради мира», снятый с показа на «Артдокфесте»
Генеральная прокуратура займется проверкой украинского фильма «Война ради мира» на экстремизм. Об этом говорится в ответе министра культуры Владимира Мединского на запрос вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Мединский указывает, что в трейлере к фильму «содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны», в связи с чем Генпрокуратура должна не допустить показа в России картины «с явными признаками экстремистской направленности».
Обновление. Лидер движения SERB Игорь Бекетов заявил агентству ТАСС, что Генпрокуратура также зарегистрировала его заявление о проверке на экстремизм еще одного фильма о событиях на Украине, показанного в рамках «Артдокфеста» — «Полет пули» Беаты Бубенец.
Толстой самостоятельно пожаловался на фильм «Война ради мира» в Генпрокуратуру и Минкульт 21 ноября. Через две недели, 9 декабря организаторы «Артдокфеста» решили отказаться от показа картины.
Свое обращение Толстой обосновал тем, что режиссер фильма Евгений Титаренко ранее служил добровольцем в батальоне «Госпитальеры», который входил в запрещенное в России движение «Правый сектор».
Президент «Артдокфеста» Виталий Манский рассказал «Медузе», что фильм представляет собой репортаж с фронта без авторских комментариев.
Помимо «Войны ради мира» на «Артдокфесте» возникли проблемы с показом еще двух фильмов, связанных с Украиной. Компания «Каро» отказалась показывать картину «Мустафа» о лидере крымско-татарского народа Мустафе Джемилеве, а показ «Полета пули» об украинских добровольцах в Донбассе сорвали активисты SERB.