Генпрокуратура проверит на экстремизм фильм «Война ради мира», снятый с показа на «Артдокфесте»

Мединский указывает, что в трейлере к фильму «содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны», в связи с чем Генпрокуратура должна не допустить показа в России картины «с явными признаками экстремистской направленности».

Генеральная прокуратура займется проверкой украинского фильма «Война ради мира» на экстремизм. Об этом говорится в ответе министра культуры Владимира Мединского на запрос вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Толстой самостоятельно пожаловался на фильм «Война ради мира» в Генпрокуратуру и Минкульт 21 ноября. Через две недели, 9 декабря организаторы «Артдокфеста» решили отказаться от показа картины.

Свое обращение Толстой обосновал тем, что режиссер фильма Евгений Титаренко ранее служил добровольцем в батальоне «Госпитальеры», который входил в запрещенное в России движение «Правый сектор».

Президент «Артдокфеста» Виталий Манский рассказал «Медузе», что фильм представляет собой репортаж с фронта без авторских комментариев.

Помимо «Войны ради мира» на «Артдокфесте» возникли проблемы с показом еще двух фильмов, связанных с Украиной. Компания «Каро» отказалась показывать картину «Мустафа» о лидере крымско-татарского народа Мустафе Джемилеве, а показ «Полета пули» об украинских добровольцах в Донбассе сорвали активисты SERB.