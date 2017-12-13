ФСБ не нашла призывов к сепаратизму в словах Ксении Собчак о статусе Крыма

Федеральная служба безопасности проверила высказывания Ксении Собчак о присоединении Крыма к РФ и не обнаружила в них призывов к нарушению территориальной целостности страны. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источник, знакомый с результатами проведенной ФСБ экспертизы.

Лингвистический анализ фрагмента выступления Собчак на пресс-конференции, по данным источников издания, занял около месяца. О результатах экспертизы ФСБ пока официально не объявляла.