ФСБ не нашла призывов к сепаратизму в словах Ксении Собчак о статусе Крыма
Федеральная служба безопасности проверила высказывания Ксении Собчак о присоединении Крыма к РФ и не обнаружила в них призывов к нарушению территориальной целостности страны. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источник, знакомый с результатами проведенной ФСБ экспертизы.
Лингвистический анализ фрагмента выступления Собчак на пресс-конференции, по данным источников издания, занял около месяца. О результатах экспертизы ФСБ пока официально не объявляла.
Ксения Собчак 24 октября на пресс-конференции, посвященной ее планам участвовать в выборах президента России, заявила, что «с точки зрения международного права, Крым — украинский».
В ноябре Собчак сообщила, что ее высказывания о статусе Крыма проверяет Генпрокуратура. Проверка, следовало из опубликованных Собчак документов, проводится по заявлению главного редактора «общественно-политического интернет-журнала „PolitRussia“» Руслана Осташко.
О том, что высказывания Собчак проверяет и ФСБ, ранее не сообщалось.