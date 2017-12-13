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Американских чиновников обязали избавиться от «Антивируса Касперского» за три месяца

Reuters
07:28, 13 декабря 2017
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий использование продукции российской «Лаборатории Касперского» в госструктурах, Приказ обязывает чиновников как в гражданских ведомствах, так и в оборонных, в течение трех месяцев избавиться от программ «Лаборатории Касперского».

Поводом для такого решения стали подозрения американских спецслужб, что продукция «Касперского», широко распространенная среди госслужб, используется для шпионажа в пользу российского правительства. «Лаборатория Касперского» неоднократно отрицала эти обвинения.

«Лаборатория Касперского» заявила, что такое решение нанесет существенный ущерб ее бизнесу. В компании утверждают, что их продукцию запретили использовать исключительно из-за расположения штаб-квартиры в России, а не из-за каких-то нарушений.

12 июля 2017 года правительство США убрало «Антивирус Касперского», один из самых популярных в мире, из списка программ, доступных через госзакупки. Решение было принято с точки зрения безопасности из опасений, что российское ПО может содержать вредоносные элементы.
«Лаборатория Касперского» на протяжении многих лет тесно сотрудничала с американскими властями и писала программное обеспечение по их заказу.

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