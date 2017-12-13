Активистам SERB, сорвавшим показ фильма про Донбасс на «Артдокфесте», дали по семь суток ареста
Пресненский суд Москвы назначил по семь суток административного ареста активистам движения SERB Игорю Бекетову и Юрий Горошко, которые участвовали в срыве показа фильма «Полет пули» на фестивале «Артдокфест».
Их признали виновными в неповиновении распоряжениям полицейских. На суде Бекетов и Горошко заявили, что полицейские, которые в кинотеатре попросили их пройти с ними, не представились; сотрудники МВД заявили, что это не так.
Бекетов, которого называют лидером SERB, заявил, что его долгом было «предотвратить показ фильма, где убивают русских», передает «Интерфакс»
Фильм Беаты Бубенец «Полет пули» о бойцах украинского добровольческого батальона «Айдар» должен был быть показан в Москве на «Артдокфесте» 9 и 10 декабря.
9 декабря на показ пришли несколько сторонников сепаратистов и пообещали организаторам «серьезные проблемы». На следующий день люди, оказавшиеся активистами SERB, сорвали показ, расплескав в зале пахучую жидкость. На активистов были составлены административные протоколы о неповиновении полиции.
Лидер SERB Игорь Бекетов, в свою очередь, потребовал возбудить уголовное дело о разжигании межнациональной розни против организаторов показа.