Активистам SERB, сорвавшим показ фильма про Донбасс на «Артдокфесте», дали по семь суток ареста

Пресненский суд Москвы назначил по семь суток административного ареста активистам движения SERB Игорю Бекетову и Юрий Горошко, которые участвовали в срыве показа фильма «Полет пули» на фестивале «Артдокфест».

Их признали виновными в неповиновении распоряжениям полицейских. На суде Бекетов и Горошко заявили, что полицейские, которые в кинотеатре попросили их пройти с ними, не представились; сотрудники МВД заявили, что это не так.

Бекетов, которого называют лидером SERB, заявил, что его долгом было «предотвратить показ фильма, где убивают русских», передает «Интерфакс»